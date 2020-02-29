Порошенко поздравил патриарха Варфоломея с юбилеем

Фото: Петр Порошенко (facebook.com)

Варфоломей поблагодарил Порошенко за годы искреннего служения

Пяти президент Украины Петр Порошенко поздравил с юбилеем Вселенского патриарха Варфоломея. Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Порошенко пожелал патриарху здоровья, энергии и сил на долгие годы служения, отметив, что патриарший и синодальный Томос о предоставлении автокефалии (независимости) Православной церкви Украины утвердил духовную независимость Украины, а его предоставления является одним из важнейших событий тысячелетней истории Украины.

В свою очередь, Варфоломей поблагодарил Порошенко за годы искреннего служения на благо украинского народа, которое имело результатом предоставление Томоса и возникновения независимой украинской Церкви.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы роста и развития Православной церкви Украины и ее признания в мире.

Как писало РБК-Украина, 27 февраля Вселенский патриарх Варфоломей предостерег патриарха Феофила от сотрудничества с Российской Федерацией.