Порошенко поздравил митрополита Епифания с Днем ангела

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил предстоятеля православной церкви Украины митрополита Епифания с Днем Ангела.
Об этом Порошенко сообщил в Facebook.
"Рад лично поздравить предстоятеля Православной церкви Украины Блаженнейшего митрополита Епифания с Днем ангела. Искренне желаю Вам долгих и благих лет творить жизненную миссию на благо Украины и народа. Сегодня наша семья, как и вся православная община, возносит теплые пожелания и молитвы за Вас, владыка. Пусть Ваш небесный покровитель и Всемилостивый Господь даруют Вам крепкое здоровье, мудрость и силу. И вознаградят Ваши добрые деяния щедротами и милостью", - написал Порошенко.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием. Говорили о становлении ПЦУ, а также об оккупации Крыма и Донбасса.