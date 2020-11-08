Порошенко поздравил Байдена с победой на выборах президента США

фото: Джо Байден и Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов. По мнению Порошенко, Украине повезло с новоизбранным президентом США.

Об этом Порошенко заявил в своем Facebook.

"Мои самые теплые поздравления Джо Байдену - бойцу, государственнику и новоизбранному президенту США! Это была впечатляющая, хотя и жесткая кампания, которую оба кандидата сделали неотразимой и интригующей на каждом шагу. Это и есть демократия. И это тот пример, который мы следуем в Украине, несмотря на экзистенциальные вызовы, которым мы противостоим", - отметил Порошенко.

По его мнению, Украине повезло с президентом США, который обладает такими глубокими и личными знаниями о нашем государстве.

"Вместе с жесткой двухпартийной поддержкой Украины, мы очень надеемся на преданное трансатлантическое лидерство Соединенных Штатов в интересах Свободного мира. Знайте, что в Украине у вас есть добрые друзья и союзники на этом пути", - добавил Порошенко.

Напомним, 7 ноября лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов.

В свою очередь, действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.