Порошенко привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

фото: Джо Байден та Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав Джо Байдена з обранням на посаду президента Сполучених Штатів. На думку Порошенка, Україні пощастило з новообраним президентом США.

Про це Порошенко заявив у своєму Facebook.

"Мої найтепліші вітання Джо Байдену - бійцю, державнику та новообраному президенту США! Це була вражаюча, хоча і жорстка кампанія, яку обидва кандидати зробили неперевершеною та інтригуючою на кожному кроці. Це і є демократія. І це той приклад, який ми наслідуємо в Україні, попри екзистенційні виклики, яким ми і надалі протистоїмо", - зазначив Порошенко.

На його думку, Україні пощастило з президентом США, який володіє такими глибокими та особистими знаннями про нашу державу.

"Разом із твердою двопартійною підтримкою України, ми дуже сподіваємось на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу. Знайте, що в Україні у вас є добрі друзі та союзники на цьому шляху", - додав Порошенко.

Нагадаємо, 7 листопада лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів.

Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.