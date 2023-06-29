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Порошенко пояснив, чому Росію треба визнати державою, яка фінансує тероризм

Новость на русском →
Четвер 29 червня 2023 10:41
Порошенко пояснив, чому Росію треба визнати державою, яка фінансує тероризм Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Володимир Путін публічно визнав, що Кремль фінансує ПВК "Вагнер", і це має стати підставою для визнання росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка в ефірі канадського CBC.

"Це - доказ терористичної політики російської держави, російського президента. Це було дуже важливе повідомлення про те, що путін витрачає гроші російського бюджету на фінансування терористичного угруповання "Вагнера". Це - ще один аргумент, чому світ має визнати росію терористичною державою, державою, яка спонсорує тероризм, із подальшим юридичним переслідуванням", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що після заколоту вагнерівців всі переконалися, що російським режим слабкий.

"Це - демонстрація слабкості Путіна, цього "колоса на глиняних ногах". Зараз не тільки весь світ бачить цей меседж, а це демонстрація самим росіянам - де межі влади Путіна. Він більше не є незмінним лідером, і його імідж тепер повністю зіпсований. Зараз в росії ніхто не вірить в нього, а раніше він був мачо, літав разом з птахами, робив інші цікаві трюки. Він вже не лідер. І це надзвичайно важливе повідомлення, яке демонструє, наскільки слабке російське керівництво", - наголосив Порошенко.

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Петро Порошенко
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