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Порошенко повідомив про нову партію техніки для ЗСУ

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Середа 22 лютого 2023 17:58
Порошенко повідомив про нову партію техніки для ЗСУ Фото: Петро Порошенко повідомив про передачу ЗСУ партію вантажівок Foden 8×6 Сarrier (facebook.com/petroporoshenko)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" оголосили про новий контракт на військові тягачі: планують передати ЗСУ понад два десяти вантажівок Foden 8×6 Сarrier.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Більше 20-ти машин Foden 8×6 Сarrier, які можуть тягати будь-що - і контейнери з лазнями, і броньовики, і контейнери з іншими корисними вантажами, і навіть вантажівку, що поламалася - теж можуть", - заявив Порошенко.

Автівки обладнані краном-маніпулітором і здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі.

"До підписання контракту - тримали всі перемовини в таємниці, аби не сталося неприємності, бо попит серед інших країн світу шалений. Знайти найменшу ціну на найкращу техніку - це наша задача, бо ми ефективно використовуємо гроші, щоби собівартість кожного "хорошого русского" ставала вигідною і приємною", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках.

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