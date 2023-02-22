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Порошенко сообщил о новой партии техники для ВСУ

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Среда 22 февраля 2023 17:58
Порошенко сообщил о новой партии техники для ВСУ Фото: Петр Порошенко сообщил о передаче ВСУ партии грузовиков Foden 8×6 Сarrier (facebook.com/petroporoshenko)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" объявили о новом контракте на военные тягачи: планируют передать ВСУ более двух десяти грузовиков Foden 8×6 Сarrier.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Более 20-ти машин Foden 8×6 Сarrier, которые могут таскать во что бы то ни стало - и контейнеры с банями, и броневики, и контейнеры с другими полезными грузами, и даже сломавшийся грузовик - тоже могут", - заявил Порошенко.

Автомобили оборудованы краном-манипулитором и способны поднять и перевезти любой груз весом до 18 тонн на своей платформе.

"До подписания контракта - держали все переговоры в тайне, чтобы не произошло неприятности, потому что спрос среди других стран мира безумный. Найти малейшую цену на лучшую технику - это наша задача, потому что мы эффективно используем деньги, чтобы себестоимость каждого "хорошего русского" становилась" выгодной и приятной", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" законтрактовали в Великобритании три сотни грузовиков Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 - полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках.

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