Порошенко: повернення військовим доплат у 30 тисяч - обов’язок держави

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка з трибуни парламенту.

"Ми подали законопроект, яким передбачено спрямування коштів державного бюджету на Збройні сили України. Йдеться зокрема про повернення виплат у 30 тисяч гривень як мінімум для медичних, логістичних та інших підрозділів, які задіяні у бойових діях, біля лінії фронту ризикують життям і здоров’ям. І вони не охоплені, на жаль, жодними виплатами", - заявив Порошенко.

На його думку, абсолютно неприпустимим є і скорочення обсягів прав і свобод, що напряму суперечить 22 статті Конституції, де встановлюється, що при прийнятті нових законів або внесені змін до чинних не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

"Вимагаю від ініціаторів скорочення пільг учасників бойових дій забрати назад свої пропозиції. І ще одне дуже наболіле. Родини загиблих повинні отримати в повному обсязі і негайно передбачену законом допомогу. Ми разом із депутатами від "Слуг народу" внесли пропозицію про 3 мільярди - негайно реалізувати і виплатити ці гроші", - додав Порошенко.