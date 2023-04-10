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Порошенко: возврат военным доплат в 30 тысяч - долг государства

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что возвращение военным выплат в 30 тысяч - обязанность государства перед защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко с трибуны парламента.

"Мы подали законопроект, которым предусмотрено направление средств государственного бюджета на Вооруженные силы Украины. Речь идет, в частности, о возврате выплат в 30 тысяч гривен как минимум для медицинских, логистических и других подразделений, задействованных в боевых действиях, у линии фронта рискуют жизнью и здоровьем . И они не охвачены, к сожалению, никакими выплатами", - заявил Порошенко.

По его мнению, абсолютно недопустимо и сокращение объемов прав и свобод, что напрямую противоречит 22 статье Конституции, где устанавливается, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

"Требую от инициаторов сокращения льгот участников боевых действий забрать назад свои предложения. И еще одно очень наболевшее. Семьи погибших должны получить в полном объеме и немедленно предусмотренную законом помощь. Мы вместе с депутатами от "Слуг народа" внесли предложение о 3 миллиардах - немедленно реализовать и выплатить эти деньги", - добавил Порошенко.

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Петр Порошенко