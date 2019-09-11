Порошенко посетил Балуха в "Феофании"

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко назвал Владимира Балуха символом несокрушимости украинского духа. Об этом он заявил после визита к Балуху в больнице "Феофания", передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

"Владимир Балух не согласился ни на какие компромиссы, когда ему сказали: сдай Украину и выйдешь из тюрьмы. Человек с Украиной в сердце и душе, он стал символом несокрушимости украинского духа. За этот символ украинцы боролись долгие годы, а мировые лидеры держали солидарность с Украиной", - заявил Порошенко.

Политик отметил, что для него "высокая гордость пожать руку несокрушимому Владимиру Балуху".

"И чрезвычайно эмоциональный момент, о котором я мечтал все эти годы. Еще когда Владимир был в кремлевском застенке, я получал от него письма, мы общались с его женой Натальей. Для меня было делом чести сделать все для его освобождения", - подчеркнул Порошенко.

"Украина боролась, борется и будет бороться за каждого украинца, который остался в застенках Кремля", - добавил он.

Балух также выразил свою позицию в разговоре с Порошенко: "Единственное, чего мы действительно не хотим, чтобы Украина в обмен на освобождение заложников уступала своими национальными интересами".