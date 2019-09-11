Порошенко відвідав Балуха у "Феофанії"

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко назвав Володимира Балуха символом незламності українського духу. Про це він заявив після візиту до Балуха у лікарні "Феофанія", передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Володимир Балух не погодився на жодні компроміси, коли йому сказали: здай Україну і вийдеш із в’язниці. Людина з Україною в серці і душі, він став символом незламності українського духу. За цей символ українці боролися довгі роки, а світові лідери тримали солідарність з Україною", - заявив Порошенко.

Політик зазначив, що для нього "висока гордість потиснути руку незламному Володимиру Балуху".

"І надзвичайно емоційний момент, про який я мріяв усі ці роки. Ще коли Володимир був у кремлівській катівні, я отримував від нього листи, ми спілкувалися з його дружиною Наталею. Для мене було справою честі зробити все для його звільнення", - підкреслив Порошенко.

"Україна боролася, бореться і буде боротися за кожного українця, який залишився в застінках Кремля", - додав він.

Балух також висловив свою позицію у розмові з Порошенко: "Єдине, чого ми дійсно не хочемо, щоб Україна в обмін на звільнення заручників поступалася своїми національними інтересами".