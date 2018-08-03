Порошенко поручил Кабмину принять меры по секторальной евроинтеграции Украины

Новости Политика 03.08.2018 - 16:44
Фото (facebook.com/petroporoshenko)
Фото (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко поручил принять меры по практическому углублению секторальной интеграции в сферах цифровой экономики, энергетического союза и таможенного сотрудничества

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров принять меры по практическому углублению секторальной интеграции в сферах цифровой экономики, энергетического союза, таможенного сотрудничества, юстиции и внутренних дел. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Соглашение об ассоциации - это указатель полномасштабной интеграции в Европейский союз.

"В развитие моих инициатив в рамках "четырех союзов" и договоренностей на юбилейном 20-м саммите Украина-ЕС поручил правительству принять меры по практическому углублению секторальной интеграции в сферах цифровой экономики, энергетического союза, таможенного сотрудничества и юстиции и внутренних дел", - сообщил он.

Порошенко поручил Кабмину принять меры по секторальной евроинтеграции Украины

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что саммит Евросоюза одобрил разработку механизма секторальной евроинтеграции Украины, чем создал возможности для процедурной основы необратимости евроинтеграционных реформ в Украине.

Отметим, что механизм секторальной интеграции предусматривает разработку взаимных обязательств по воплощению конкретных мер, внезависимости от того, какие политсилы находятся у власти.

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Теги:  Порошенко Петр,  евроинтеграция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС