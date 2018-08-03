Порошенко поручил Кабмину принять меры по секторальной евроинтеграции Украины
Порошенко поручил принять меры по практическому углублению секторальной интеграции в сферах цифровой экономики, энергетического союза и таможенного сотрудничества
Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров принять меры по практическому углублению секторальной интеграции в сферах цифровой экономики, энергетического союза, таможенного сотрудничества, юстиции и внутренних дел. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, Соглашение об ассоциации - это указатель полномасштабной интеграции в Европейский союз.
"В развитие моих инициатив в рамках "четырех союзов" и договоренностей на юбилейном 20-м саммите Украина-ЕС поручил правительству принять меры по практическому углублению секторальной интеграции в сферах цифровой экономики, энергетического союза, таможенного сотрудничества и юстиции и внутренних дел", - сообщил он.
Напомним, ранее в Кабмине заявили, что саммит Евросоюза одобрил разработку механизма секторальной евроинтеграции Украины, чем создал возможности для процедурной основы необратимости евроинтеграционных реформ в Украине.
Отметим, что механизм секторальной интеграции предусматривает разработку взаимных обязательств по воплощению конкретных мер, внезависимости от того, какие политсилы находятся у власти.