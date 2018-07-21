В Кабмине заявили, что саммит ЕС запустил процесс секторальной евроинтеграции Украины

Такое решение создает возможности для процедурной основы необратимости евроинтеграционных реформ в Украине

Саммит Евросоюза одобрил разработку механизма секторальной евроинтеграции Украины, чем создал возможности для процедурной основы необратимости евроинтеграционных реформ в Украине. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе написала в своем материале для ZN.UA, сообщается на сайте издания.

По словам Климпуш-Цинцадзе, именно такое решение является одним из важнейших результатов недавнего саммита ЕС.

"Главное, что политическое одобрение разработки механизма секторальной интеграции… создает возможности для процедурной основы необратимости евроинтеграционных реформ", - отметила она.

По словам вице-премьера, механизм секторальной интеграции предусматривает разработку взаимных обязательств по воплощению конкретных мер, внезависимости от того, какие политсилы находятся у власти.

Вице-премьер пояснила, что накануне саммита Украина предложила ЕС механизм интеграции в энергетической сфере и цифровых рынках, таможенной сфере, в области юстиции, свободы и безопасности, которую в ЕС поддержали.

По словам Климпуш-Цинцадзе, указанный механизм должен иметь конкретный перечень решений, которые Украина должна принять, над разработкой перечня должны работать и Украина, и ЕС.

Она также отметила, что механизм даст Украине возможность идти по пути секторальной интеграции, согласно дорожной карте реформ и решений, которая должена быть согласована с ЕС.

"Такой механизм станет своеобразной страховкой от политических колебаний относительно евроинтеграции Украины - как в самой Украине, так и в ЕС...Успешное воплощение этих механизмов может стать основой для распространения их на другие секторы интеграции", - заявила она, отметив, что механизм, в частности, поможет Украине в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС обеспечить доступ к европейским рынкам.

Отметим, саммит ЕС прошел в Брюсселе в начале июля текущего года.

Напомним, как сообщалось в материале РБК-Украина "Итоги саммита Украина-ЕС: о чем Порошенко договорился с лидерами Евросоюза", по итогам саммита, украинская делегация и чиновники ЕС утвердили совместное заявление, в котором, в частности, аакцентировали внимание на результатах реформ и борьбы с коррупцией в Украине.