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Порошенко: попытка назвать Революцию достоинства "переворотом" и является реваншем

Киев, Понедельник 30 ноября 2020 17:29
Порошенко: попытка назвать Революцию достоинства "переворотом" и является реваншем
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Нынешняя попытка переписать историю, назвать Революцию достоинства "переворотом" - это преступление против независимости Украины и против памяти тех, кто ценой собственной жизни и здоровья остановил преступников.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба "Евросолидарности".

"Это и есть реванш. И мы должны его остановить. Ради будущего Украины, ради прошлых и грядущих поколений", - заявил Порошенко.

Он напомнил, что семь лет назад в ночь на 30 ноября на майдане Независимости в Киеве пролилась первая кровь - избиение студентов "Беркутом" стало моментом, после которого было понятно, что нет возврата в прошлое, что борьба только начинается.

"Режим Януковича перешел последнюю черту. В ответ миллионы украинцев вышли на улицы и показали силу, способную двинуть самый авторитарный режим. Потому что властью в Украине является народ", - отметил политик.

Порошенко также вспоминает: "После кровавого избиения студентов нас ждали провокации и бесчинства "Беркута" 1 декабря, облавы на Автомайдан, натравливание титушек на протестующих, убийства Нигояна, Жизневского, Вербицкого, сожжение Дома профсоюзов, штурмы Майдана и расстрел Небесной сотни. За право жить свободно и достойно Украина действительно заплатила большую цену".

Напомним, ранее Порошенко заявил, что "уроки Вильнюса" должен помнить каждый чиновник и политик, который связывает свое будущее с суверенной, независимой, европейской Украиной.

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