ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Порошенко: спроба назвати Революцію гідності "переворотом" і є реваншем

Київ, Понеділок 30 листопада 2020 17:29
Порошенко: спроба назвати Революцію гідності "переворотом" і є реваншем
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Нинішня спроба переписати історію, назвати Революцію гідності "переворотом" - це злочин проти незалежності України та проти пам'яті тих, хто ціною власного життя і здоров'я зупинив злочинців.

Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко, передає прес-служба "Євросолідарності".

"Це і є реванш. І ми маємо його зупинити. Заради майбутнього України, заради минулих і прийдешніх поколінь", - заявив Порошенка.

Він нагадав, що сім років тому в ніч на 30 листопада на майдані Незалежності в Києві пролилася перша кров - побиття студентів "Беркутом" стало моментом, після якого було зрозуміло, що немає вороття в минуле, що боротьба тільки починається.

"Режим Януковича перейшов останню межу. У відповідь мільйони українців вийшли на вулиці й показали силу, здатну рушити найавторитарніші режими. Бо владою в Україні є і буде народ", - зазначив політик.

Порошенко також згадує: "Після кривавого побиття студентів нас чекали провокації та безчинства "Беркуту" 1 грудня, облави на Автомайдан, нацьковування тітушків на протестувальників, вбивства Нігояна, Жизневського, Вербицького, спалення Будинку профспілок, штурми Майдану та розстріл Небесної сотні. За право жити вільно та гідно Україна заплатила справді велику ціну".

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що "уроки Вільнюсу" має пам’ятати кожен можновладець та політик, який пов’язує своє майбутнє із суверенною, незалежною, європейською Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Порошенко ПетроМайдан

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся