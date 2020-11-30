Порошенко: спроба назвати Революцію гідності "переворотом" і є реваншем

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Нинішня спроба переписати історію, назвати Революцію гідності "переворотом" - це злочин проти незалежності України та проти пам'яті тих, хто ціною власного життя і здоров'я зупинив злочинців.

Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко, передає прес-служба "Євросолідарності".

"Це і є реванш. І ми маємо його зупинити. Заради майбутнього України, заради минулих і прийдешніх поколінь", - заявив Порошенка.

Він нагадав, що сім років тому в ніч на 30 листопада на майдані Незалежності в Києві пролилася перша кров - побиття студентів "Беркутом" стало моментом, після якого було зрозуміло, що немає вороття в минуле, що боротьба тільки починається.

"Режим Януковича перейшов останню межу. У відповідь мільйони українців вийшли на вулиці й показали силу, здатну рушити найавторитарніші режими. Бо владою в Україні є і буде народ", - зазначив політик.

Порошенко також згадує: "Після кривавого побиття студентів нас чекали провокації та безчинства "Беркуту" 1 грудня, облави на Автомайдан, нацьковування тітушків на протестувальників, вбивства Нігояна, Жизневського, Вербицького, спалення Будинку профспілок, штурми Майдану та розстріл Небесної сотні. За право жити вільно та гідно Україна заплатила справді велику ціну".

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що "уроки Вільнюсу" має пам’ятати кожен можновладець та політик, який пов’язує своє майбутнє із суверенною, незалежною, європейською Україною.