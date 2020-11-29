"Уроки Вильнюса" должен помнить каждый политик, который связывает будущее Украины с ЕС, - Порошенко

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

"Уроки Вильнюса" должен помнить каждый чиновник и политик, который связывает свое будущее с суверенной, независимой, европейской Украиной.

Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, передает сайт политсилы.

Он также напомнил, что ровно 7 лет назад на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" человек, избранный президентом Украины, решил пойти против воли собственного народа, проигнорировать общественный консенсус относительно европейского будущего государства и предать Украину в пользу России.

"Отказ заключить Соглашение об ассоциации с Евросоюзом - несмотря на чрезвычайные ожидания большинства украинцев, и откровенные заигрывания с Кремлем стали началом конца режима Януковича. Патриотический иммунитет Украины тогда сработал на отлично и до сих пор является четким напоминанием всем политическим силам в Украине", - отмечает Порошенко.

Порошенко также сообщил, что на всякий случай всегда держит наготове именно ту ручку, которую не решился применить прежний преступный режим в Вильнюсе, попытавшись свернуть Украину из желанного европейского и евроатлантического интеграционного пути.

"Верю, что когда-то ею мы еще подпишем договоренность об интеграции Украины и в ЕС, и в НАТО. Идем своим путем!" - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Вильнюсский саммит восточного партнерства - двухдневный саммит инициативы Евросоюза "Восточное партнерство", который состоялся 28 - 29 ноября 2013 года в Вильнюсе.

На саммите Грузия и Молдова парафировали соглашения об ассоциации с ЕС, тогда как президент Украины Виктор Янукович отказался это сделать.

Впоследствии соглашение об ассоциации с ЕС подписал новоизбранный президент Петр Порошенко.