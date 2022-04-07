UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко поприветствовал резолюцию Европарламента по поддержке Украины

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко поприветствовал одобрение Европейским парламентом программной резолюции по поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Благодарен за решительность и смелость наших европейских партнеров и союзников, которые демонстрируют неизменное единство и солидарность с украинским народом в борьбе с русским нашествием", - написал Порошенко.

Он также добавил, что поддерживает видение Европарламентом "формулы победы": больше оружия Украине, более болезненные и нестерпимее санкции против России, в частности тотальное энергетическое эмбарго и полная международная изоляция агрессора, большая координация санкционного режима и привлечение к санкционному режиму для третьих государств, больше помощи Украине, в частности новый План Маршалла на восстановление нашего государства, а также быстрое предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе.

"Буду продолжать активно продвигать эту повестку дня в своих личных и межпартийных контактах по линии Европейской народной партии и Международного демократического союза. Вместе мы обязательно победим", - убежден Порошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоЕвропарламент