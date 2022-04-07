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Порошенко привітав резолюцію Європарламенту щодо підтримки України

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко привітав схвалення Європейським парламентом програмної резолюції щодо підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Вдячний за рішучість і сміливість наших європейських партнерів та союзників, які демонструють незмінну єдність та солідарність з українським народом у боротьбі з російською навалою", - написав Порошенко.

Він також додав, що підтримує бачення Європарламентом "формули перемоги": більше зброї Україні, більш болючі та нестерпніші санкції проти Росії, зокрема тотальне енергетичне ембарго та повна міжнародна ізоляція агресора, більша координація санкційного режиму та залучення до санкційного режиму третіх держав, більше допомоги Україні, зокрема новий План Маршала на відбудову нашої держави, а також швидке надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі.

"Продовжуватиму активно просувати цей порядок денний у своїх особистих та міжпартійних контактах по лінії Європейської народної партії та Міжнародного демократичного союзу. Разом ми обов’язково переможемо", - переконаний Порошенко.

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