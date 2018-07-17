Порошенко пообещал завершение перезагрузки судебной системы уже в этом году

Новости Политика 17.07.2018 - 01:33
Петр Порошенко (РБК-Украина)
Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко заявил, что антикоррупционный суд появится уже в этом году

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что перезагрузка судебной системы завершится в этом году. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы страны, законодательные решения по этим двум вопросам принимаются путем совместной скоординированной работы парламента и Администрации президента.

"Мы завершим перезагрузку судебной системы в этом году. Мы создадим антикоррупционный суд в этом году", - заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко назвал цели Украины в Черноморском регионе. Президент заявил, что Украина должна приложить максимум усилий для того, чтобы восстановить свою боеспособность в морской обороне.

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Теги:  Порошенко Петр,  Судебная реформа,  антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС