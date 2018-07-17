Порошенко пообещал завершение перезагрузки судебной системы уже в этом году

Порошенко заявил, что антикоррупционный суд появится уже в этом году

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что перезагрузка судебной системы завершится в этом году. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы страны, законодательные решения по этим двум вопросам принимаются путем совместной скоординированной работы парламента и Администрации президента.

"Мы завершим перезагрузку судебной системы в этом году. Мы создадим антикоррупционный суд в этом году", - заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко назвал цели Украины в Черноморском регионе. Президент заявил, что Украина должна приложить максимум усилий для того, чтобы восстановить свою боеспособность в морской обороне.