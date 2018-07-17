Порошенко пообіцяв завершення перезавантаження судової системи у цьому році

Новини Політика 17.07.2018 - 01:33
Петро Порошенко (РБК-Україна)
Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко заявив, що антикорупційний суд з'явиться вже цього року

Президент України Петро Порошенко заявив, що перезавантаження судової системи завершиться цього року. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова", передає кореспондент РБК-Україна

За словами очільника країни, законодавчі рішення щодо цих двох питанять приймаються шляхом спільної скоординованої роботи парламенту та Адміністрації президента. 

"Ми завершимо перезавантаження судової системи цього року. Ми створимо антикорупційний суд цього року", - заявив Порошенко. 

Нагадаємо, Порошенко назвав цілі України в Чорноморському регіоні. Президент заявив, що Україна має докласти максимум зусиль для того, щоб відновити свою боєздатність у морській обороні. 

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Теги:  Порошенко Петро,  Судова реформа,  антікоррупційний суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС