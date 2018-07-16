Порошенко заявил о важности проведения международных учений

Президент Украины Петр Порошенко назвал цели Украины в Черноморском регионе. Об этом он заявил в ходе выступления перед началом многонациональных международных учений "Си Бриз-2018".

"Относительно наших целей в Черноморском регионе. Мы должны приложить максимум усилий для быстрого восстановления боеспособности своей морской оборонной компоненты и быть четко и всегда готовы к совместным оборонным действиям в Черном море", - подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко заявил о важности проведения международных учений.

Приветствую участников многонациональных учений #SeaBreeze2018 – украинских воинов, которые вместе с военнослужащими из 19 стран-членов НАТО и партнеров на море и под водой, на суше и в воздухе эффективно отрабатывают морскую операцию по безопасности в кризисном регионе. Безусловно, такие совместные учения, как #SeaBreeze2018, способствуют достижению совместимости ВМС Украины с флотами государств-членов НАТО и возрождению военно-морского потенциала нашего государства. Спасибо нашим партнерам за четкую поддержку Украины в сдерживании российской агрессии. Рад также вручить сертификаты на водолазную технику и снаряжение командующему ВМС украины вице-адмиралу Виктору Воронченку. Продолжаем укреплять нашу армию! #НоваАрмія Опубликовано Петром Порошенко Понедельник, 16 июля 2018 г.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что международные учения "Си Бриз 2018" способствуют совместимости Военно-морских сил Украины с флотами стран-членов НАТО.