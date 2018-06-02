Порошенко і Помпео скоординували позиції щодо висновків розслідування збиття МН17

Президент України телефоном привітав держсекретаря США з офіційним призначенням на посаду

Президент України Петро Порошенко та держсекретар США Майк Помпео під час телефонної розмови обговорили зміцнення співпраці в галузі безпеки та оборони та скоординували позиції щодо висновків розслідування збиття літака рейсу МН17. Про це повідомила прес-служба Порошенка.

"Петро Порошенко і Майк Помпео скоординували позиції в контексті оголошення висновків розслідування збиття літака рейсу МН17 і відзначили важливість продовження санкційної політики проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Президент України наголосив на важливості продовження тиску на Росію задля звільнення всіх українських заручників.

Також президент України привітав Помпео із офіційним призначенням на посаду держсекретаря США та подякував американській стороні за надання Україні протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Згідно з повідомленням, під час розмови обговорювалися і безпекові виклики внаслідок реалізації проекту "Північний потік-2".

Порошенко запросив Майка Помпео відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, 1 червня Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом, на якій обговорювалися питання підготовки до 20-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться в Брюсселі 9 липня.