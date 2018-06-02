Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко і Помпео скоординували позиції щодо висновків розслідування збиття МН17

НовиниПолітика    02.06.2018 - 01:52
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент України телефоном привітав держсекретаря США з офіційним призначенням на посаду

Президент України Петро Порошенко та держсекретар США Майк Помпео під час телефонної розмови обговорили зміцнення співпраці в галузі безпеки та оборони та скоординували позиції щодо висновків розслідування збиття літака рейсу МН17. Про це повідомила прес-служба Порошенка.

"Петро Порошенко і Майк Помпео скоординували позиції в контексті оголошення висновків розслідування збиття літака рейсу МН17 і відзначили важливість продовження санкційної політики проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Президент України наголосив на важливості продовження тиску на Росію задля звільнення всіх українських заручників.

Також президент України привітав Помпео із офіційним призначенням на посаду держсекретаря США та подякував американській стороні за надання Україні протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Згідно з повідомленням, під час розмови обговорювалися і безпекові виклики внаслідок реалізації проекту "Північний потік-2".

Порошенко запросив Майка Помпео відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, 1 червня Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом, на якій обговорювалися питання підготовки до 20-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться в Брюсселі 9 липня.

 

Парламент Нідерландів визнав Росію винною в катастрофі МН17 Порошенко обговорив з главою МЗС Німеччини підготовку до саміту Україна-ЄС
Теги публікації: Порошенко Петро, МН17, Майк Помпео  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top