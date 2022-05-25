Порошенко показал новые пикапы и броники, которые едут на фронт

Еще два пикапа, а также партия шлемов, бронежилетов и передатчики Starlink отправляются на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко.

"Пикапы JAC завтра едут в бригаду, которая сейчас сражается на фронте с большим успехом. И мы уверены, что противотанковые подразделения, которые будут размещены на этих пикапах, отправят вслед за российским кораблем несколько моторизованных русских монстров", - говорит Порошенко.

Также кроме пикапов Фонд Порошенко, ОО "Справа громад" и "Res_Publika. Братья по оружию" закупили 2000 кевларовых шлемов.

"Мы ждали их более месяца с тех пор, как они были проплачены. Часть из них уже завтра будет отправлена на фронт и будет спасать жизни и здоровье украинских воинов", - добавляет он.

По его словам, поддержка Вооруженных сил Украины - сейчас приоритет его благотворительной деятельности. С 24 февраля Фондом Порошенко и структурам, относящимся к сфере его влияния потрачено около 300 миллионов гривен.

За эти средства были приобретенной тысячи бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (включая пулеметы, снайперское оборудование и другое), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлінки, военную одежду, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов).

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Справа громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", которые отдельно и дополнительно собрали десятки миллионов гривен на нужды армии.