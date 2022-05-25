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Порошенко показав нові пікапи та броніки, які їдуть на фронт

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Середа 25 травня 2022 18:44
Порошенко показав нові пікапи та броніки, які їдуть на фронт Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Ще два пікапи, а також партія шоломів, бронежилетів та передавачі Starlink відправляються на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка.

"Пікапи JAC завтра їдуть у бригаду, яка зараз б’ється на фронті з великим успіхом. І ми впевнені, що протитанкові підрозділи, які будуть розміщені на цих пікапах, відправлять услід за російським кораблем декілька моторизованих російських монстрів", - говорить Порошенко.

Також окрім пікапів Фонд Порошенка, ГО "Справа Громад" і "Res_Publika. Брати по Зброї" закупили 2000 кевларових шоломів.

"Ми чекали на них понад місяць відтоді, як вони були проплачені. Частина з них вже завтра буде відправлена на фронт і рятуватиме життя і здоров’я українських воїнів", - додає він.

За його словами, підтримка Збройних сил України - наразі пріоритет його благодійної діяльності. З 24 лютого Фондом Порошенка та структурам, що належать до сфери його впливу витрачено близько 300 мільйонів гривень.

За ці кошти були придбаної тисячі бронежилетів, кевларові шоломи, зброя (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо і додатково зібрали десятки мільйонів гривень на потреби армії.

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Петро Порошенко Збройні сили України
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