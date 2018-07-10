Порошенко поедет в Бельгию для участия в саммите НАТО

Запланированы двусторонние встречи Порошенко с лидерами стран, которые примут участие в саммите НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в течение 11-12 июля 2018 года будет находиться в Бельгии на саммите НАТО, который состоится в Брюсселе. Приглашение для участия в саммите прислал Генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Порошенко примет участие в заседании Североатлантического Совета на уровне глав государств и правительств. Участие в заседании примут Украина и Грузия.

Также предусмотрено участие президента в заседании глав государств и правительств стран-контрибуторов Миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

В программе визита указан и ряд двусторонних встреч Порошенко с лидерами стран, которые примут участие в саммите.

"Президент Порошенко примет участие в публичном мероприятии - специальной сессии "НАТО вовлекает: Диалог в рамках брюссельского саммита", который будет проведен Германским Фондом Маршалла в штаб-квартире Альянса", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в интервью британскому изданию Financial Times Порошенко назвал полную интеграции Украины в евроатлантическую систему (НАТО) наибольшей угрозой российской агрессии.