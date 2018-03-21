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Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в Раду

НовостиПолитика    21.03.2018 - 14:55
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Рада поддержала соответствующий законопроект вчера, 20 марта

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной рады Украины, Администрации президента, Кабинета министров Украины. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной радой Украины 20 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно закону, в здания относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или твердыми веществами воспламеняющимися, пиротехническими средствами.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Рада вчера, 20 марта, приняла закон о запрете допуска лиц с оружием в здание парламента.

"Народный депутат, несмотря на свой статус, проходит сквозь рамку (на входе в парламент, - ред.) и если рамка показывает, что у него есть оружие, он должен его оставить в сейфах на входе, которые находятся под надзором представителей УГО и только после этого может заходить в парламент", - сообщал спикер Рады Андрей Парубий.

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Теги: Порошенко Петр, оружие, Верховная Рада
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