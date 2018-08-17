Порошенко подписал закон для выплаты долгов шахтерам

Предусмотренные на внедрение рынка электроэнергии 1,4 млрд гривен направят шахтерам

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон о госбюджете, которые направлены на погашение задолженности по зарплате шахтерам. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что Порошенко подписал закон о внесении изменений в госбюджет, который предусматривает направить средства по спецфонду по бюджетной программе "Поддержка внедрения рынка электрической энергии" общим объемом 1,4 млрд гривен на поддержку шахт на частичное покрытие расходов по себестоимости товарного угля путем смены наименования бюджетной программы на "Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции".

Предполагается, что реализация закона снизит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства этой бюджетной программы будут направлены и на погашение задолженности по оплате труда.

Закон также расширяет источники формирования средств для финансирования этой государственной программы и включает в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного нарушения.

Напомним, в июле парламент направил 1,4 млрд гривен на выплату долгов шахтерам. Отметим, парламентский комитет рекомендовал направить вдвое большую сумму.

Спикер Рады Андрей Парубий подписал его еще в начале августа.