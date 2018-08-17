Порошенко підписав закон для виплати боргів шахтарям

Передбачені на впровадження ринку електроенергії 1,4 млрд гривень спрямують шахтарям

Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону про держбюджет, які направлені на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що Порошенко підписав закон про внесення змін до держбюджету, який передбачає спрямувати кошти зі спецфонду за бюджетною програмою "Підтримка впровадження ринку електричної енергії" загальним об'ємом 1,4 млрд гривень на підтримку шахт на часткове покриття витрат із собівартості товарного вугілля шляхом зміни найменування бюджетної програми на "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції".

Передбачається, що реалізація закону знизить соціальну напругу серед шахтарів, оскільки кошти цієї бюджетної програми будуть спрямовані й на погашення заборгованості по оплаті праці.

Закон також розширює джерела формування коштів для фінансування цієї державної програми і включає в них конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного порушення.

Нагадаємо, у липні парламент направив 1,4 млрд гривень на виплату боргів шахтарям. Зазначимо, парламентський комітет рекомендував направити вдвічі більшу суму.

Спікер Ради Андрій Парубій підписав його ще на початку серпня.