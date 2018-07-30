Порошенко подписал закон, устанавливающий требования к маркировке органической продукции

Порошенко подписал закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции

Президент Украины Петро Порошенко подписал закон, которым установлены основные принципы и требования к органическому производству. Об этом говорится на официальном сайте президента.

Сообщается, что Порошенко подписал закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".

Реализация норм закона обеспечит совершенствование и гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского союза в сфере производства и оборота органических продуктов и будет способствовать созданию прозрачных условий хозяйствования, уменьшению недобросовестной конкуренции, повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта.

Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка такой продукции.

Кроме того, законом определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанных сферах.

Напомним, 10 июля парламент принял во втором чтении законопроект №5448-д "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции". Документ после нескольких неудачных попыток поддержали 237 нардепов.