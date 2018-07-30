Порошенко підписав закон, що встановлює вимоги до маркування органічної продукції

Порошенко підписав закон "Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції"

Президент України Петро Порошенко підписав закон, яким встановлені основні принципи і вимоги до органічного виробництва. Про це йдеться на офіційному сайті президента.

Повідомляється, що Порошенко підписав закон "Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

Реалізація норм закону забезпечить вдосконалення та гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського союзу у сфері виробництва та обігу органічних продуктів та сприятиме створенню прозорих умов господарювання, зменшенню недобросовісної конкуренції, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків її збуту.

Законом встановлюються основні принципи і вимоги до органічного виробництва, обігу та маркуванню органічної продукції, основи правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції і функціонування ринку такої продукції.

Крім того, законом визначено правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб'єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики у зазначених сферах.

Нагадаємо, 10 липня парламент ухвалив у другому читанні законопроект №5448-д "Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції". Документ після кількох невдалих спроб підтримали 237 нардепів.