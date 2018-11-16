Порошенко подписал закон об условиях макрофинансовой помощи ЕС на 1 млрд евро

Фото: президент Украины Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Очередной кредит Евросоюза может поступить двумя траншами в случае выполнения условий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом относительно кредитного соглашения на 1 миллиард евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу президента.

Как отметили в пресс-службе, реализация меморандума позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.

"Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мер по реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, проведения малой приватизации, управления государственными предприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты", - напомнили в пресс-службе

Напомним, в начале октября президент Украины Петр Порошенко внес в Раду проект закона о ратификации кредитного соглашения между Украиной и ЕС о привлечении 1 млрд евро кредита.

Верховная рада ратифицировала соглашение 8 ноября. Макрофинансовая помощь может быть предоставлена Украине двумя траншами по 500 млн евро каждый. Период между предоставлением первого и второго траншей составляет не менее 3 месяцев.