ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Порошенко підписав закон про умови макрофінансової допомоги ЄС на 1 млрд євро

Новини » Економіка    16.11.2018 - 16:25
Порошенко підписав закон про умови макрофінансової допомоги ЄС на 1 млрд євро
Фото: президент Украины Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Черговий кредит Євросоюзу може надійти двома траншами у разі виконання умов

Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом щодо кредитної угоди на 1 мільярд євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Як зазначили в прес-службі, реалізація меморандуму дозволить Україні залучити додаткові фінансові ресурси Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету.

"Передумовою отримання кожного з двох траншів макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 500 млн євро кожен є виконання низки узгоджених сторонами заходів щодо реалізації податкової та митної політики, боротьби з корупцією, здійснення малої приватизації, управління державними підприємствами, корпоративного управління в державних банках та банківського нагляду, подальших реформ у сферах енергетики, охорони здоров’я та соціального захисту", - нагадали в прес-службі.

Нагадаємо, на початку жовтня президент України Петро Порошенко вніс у Раду проект закону про ратифікацію кредитної угоди між Україною і ЄС про залучення 1 млрд євро кредиту.

Верховна рада ратифікувала угоду 8 листопада. Макрофінансова допомога може бути надана Україні двома траншами по 500 млн євро кожний. Період між наданням першого та другого траншів становить не менше 3 місяців.

Гройсман сподівається, що новий кредит від МВФ буде у грудні Порошенко відреагував на відсутність опалення в Смілі
Новини України кредитПорошенко ПетроЕвросоюз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся