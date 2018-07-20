Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты пострадавших участников Майдана и АТО

Законом определяются льготы и соцгарантии для участников АТО и Революции достоинства

Президент Украины Петр Поршенко в пятницу, 20 июля, подписал закон относительно усиления социальной защиты пострадавших участников Революции достоинства. Об этом сообщает прес-служба главы государства.

Закон Украины № 2443-VIII "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц". направлен на усиление социальной защищенности участников антитеррористической операции (АТО), участников майдана и членов семей погибших из числа таких лиц.

"Законом вносятся изменения в ряд законов Украины в части: определение льгот и других социальных гарантий для пострадавших участников Революции достоинства; установление о медико-социальной экспертизе детей проводится врачебно-консультативными комиссиями лечебно-профилактических учреждений", - указано в сообщении.

Также документ приводит в соответствие закон о статусе ветеранов войны, в частности нормы статей 6, 7 и 10 этого закона в части определения статуса работников предприятий, учреждений, организаций, которые принимали участие в обеспечении проведения АТО, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения.

Также меняются термины "инвалид", "ребенок-инвалид", "инвалид с детства", "инвалид войны" соответственно на термины "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью", "лицо с инвалидностью с детства" и "лицо с инвалидностью вследствие войны".

Нормы приводятся в соответствие с законом о деоккупации Донбасса.

Напомним, в апреле 2018 года Рада вернула на доработку законопроект о первоочередном получении земли участниками АТО.