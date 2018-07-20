Порошенко підписав закон про посилення соцзахисту постраждалих учасників Майдану та АТО

Законом визначаються пільги та соцгарантії для учасників АТО та Революції гідності

Президент України Петро Поршенко у п'ятницю, 20 липня, підписав закон щодо посилення соціального захисту постраждалих учасників Революції гідності. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон України № 2443-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб". спрямований на посилення соціальної захищеності учасників антитерористичної операції (АТО), учасників майдану та членів сімей загиблих з числа таких осіб.

"Законом вносяться зміни до низки законів України в частині: визначення пільг та інших соціальних гарантій для постраждалих учасників Революції гідності; встановлення, що медико-соціальна експертиза дітей проводиться лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів", - вказано у повідомленні.

Також документ приводить у відповідність закон про статус ветеранів війни, зокрема норми статей 6, 7 та 10 цього закону в частині визначення статусу працівників підприємств, установ, організацій, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення.

Також змінюються терміни "інвалід", "дитина-інвалід", "інвалід з дитинства", "інвалід війни" відповідно на терміни "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю", "особа з інвалідністю з дитинства" та "особа з інвалідністю внаслідок війни".

Норми приводяться у відповідність до закону про деокупацію Донбасу.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Рада повернула на доопрацювання законопроект про першочергове отриманні землі учасниками АТО.