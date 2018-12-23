Порошенко підписав закон про надання воїнам УПА статусу УБД

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Документ був підписаний главою держави сьогодні, 23 грудня

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Відповідно до закону, статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України в 20 столітті в складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА) , озброєних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до закону "Про правовий статус і пам'яті борців за незалежність України в XX столітті" визнаними борцями за незалежність України в 20 столітті.

Нагадаємо, що 7 грудня законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті підписав спікер Верховної ради Андрій Парубій.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна рада прийняла за основу і в цілому законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті, його після кількох невдалих спроб підтримали 236 нардепів.