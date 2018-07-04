Порошенко подписал закон о Дисциплинарном уставе Нацполиции

Закон определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины". Об этом он сказал в ходе торжеств по случаю третьей годовщины создания Нацполиции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Три года назад именно здесь около двух тысяч служащих патрульной полиции Киева приняли присягу на верность Украине. Изменения еще продолжаются, работы еще непочатый край. Новая полиция все меньше напоминает старую. Она еще плотнее приближается к европейским стандартам. Я всегда готов прийти на помощь . Сегодня я пришел не с пустыми руками. В вашем присутствии подпишу закон о дисциплинарном уставе Нацполиции Украины. Закон подписан", - сказал президент.

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Глава государства отметил, что документ определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.

"Закон "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины" определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 15 марта парламент в ходе заседания принял закон №4670 "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины".