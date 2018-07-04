Порошенко підписав закон про Дисциплінарний статут Нацполіції

Закон визначає повноваження поліцейських та їх керівників, види заохочень і дисциплінарних стягнень

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України". Про це він сказав у ході урочистостей з нагоди третьої річниці створення Нацполіції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Три роки тому саме тут близько двох тисяч службовців патрульної поліції Києва склали присягу на вірність України. Зміни ще тривають, роботи ще не початий край. Нова поліція дедалі менше нагадує стару. Вона ще щільніше наближається до європейських стандартів. Я завжди готовий прийти на допомогу. Сьогодні я прийшов не з пустими руками. У вашій присутності підпишу закон про дисциплінарний статут Нацполіції України. Закон підписано", - сказав президент.

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Голова держави зазначив, що документ визначає повноваження поліцейських та їх керівників, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження.

"Закон "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" визначає повноваження поліцейських та їх керівників, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження", - підкреслив голова держави.

Нагадаємо, 15 березня парламент у ході засідання прийняв закон №4670 "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України".