Порошенко подписал указ о временном переводе 12 судей

Порошенко постановил перевести путем командировки сроком до шести месяцев 12 судей

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о временном переводе судей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Порошенко подписал указ №213/2018 "О временном переводе судей", которым постановил перевести путем командировки сроком до шести месяцев 12 судей.

Так, согласно указу Порошенко, будут внесены следующие изменения в работу судей:

судья апелляционного суда Луганской области Юрия Луганского будет переведен на должность судьи апелляционного суда Харьковской области, судья Фрунзовского районного суда Одесской области Александр Меечко переведено в Калиновский райсуд Винницкой области; судья Добропольского горрайонного суда Донецкой области Андрей Кошля направленв Магдалиновский райсуд Днепропетровской области; судья Кузнецовского городского суда Ровенской области Юрий Мануляк направлен в Тлумацкий райсуд Ивано-Франковской области; судья Краснолучского городского суда Луганской области Татьяна Янцовская переведена в Червонозаводской районный суда города Харькова; судья Кузнецовского городского суда Ровенской области Татьяна Демчина направлена в Оболонский районный суд города Киева; судья Генического районного суда Херсонской области Наталья Шарко направлена в Печерский районный суд Киева; судья Гадячского районного суда Полтавской области Людмила Максименко направлена в Святошинский районный суд города Киева; судья Кузнецовского городского суда Ровенской области Ирина Незнамова переведена в Святошинский районный суд города Киева; судья Золочевского районного суда Львовской области Александр Кипчарский переведен в Шевченковский районный суд города Киева; судья Ровенского городского суда Ровенской области Марьян Головчак направлен в Шевченковский районный суд города Киева; судья хозяйственного суда Запорожской области Елена Топчий переведена в хозяйственный суд Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что ВККСУ в рамках подготовки конкурса в Высший антикоррупционный суд начала процесс отбора членов Общественного совета международных экспертов.