Порошенко подписал указ о временном переводе 12 судей

Новости Политика 20.07.2018 - 13:50
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко постановил перевести путем командировки сроком до шести месяцев 12 судей

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о временном переводе судей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Порошенко подписал указ №213/2018 "О временном переводе судей", которым постановил перевести путем командировки сроком до шести месяцев 12 судей.

Так, согласно указу Порошенко, будут внесены следующие изменения в работу судей:

  1. судья апелляционного суда Луганской области Юрия Луганского будет переведен на должность судьи апелляционного суда Харьковской области,
  2. судья Фрунзовского районного суда Одесской области Александр Меечко переведено в Калиновский райсуд Винницкой области;
  3. судья Добропольского горрайонного суда Донецкой области Андрей Кошля направленв Магдалиновский райсуд Днепропетровской области;
  4. судья Кузнецовского городского суда Ровенской области Юрий Мануляк направлен в Тлумацкий райсуд Ивано-Франковской области;
  5. судья Краснолучского городского суда Луганской области Татьяна Янцовская переведена в Червонозаводской районный суда города Харькова;
  6. судья Кузнецовского городского суда Ровенской области Татьяна Демчина направлена в Оболонский районный суд города Киева;
  7. судья Генического районного суда Херсонской области Наталья Шарко направлена в Печерский районный суд Киева;
  8. судья Гадячского районного суда Полтавской области Людмила Максименко направлена в Святошинский районный суд города Киева;
  9. судья Кузнецовского городского суда Ровенской области Ирина Незнамова переведена в Святошинский районный суд города Киева;
  10. судья Золочевского районного суда Львовской области Александр Кипчарский переведен в Шевченковский районный суд города Киева;
  11. судья Ровенского городского суда Ровенской области Марьян Головчак направлен в Шевченковский районный суд города Киева;
  12. судья хозяйственного суда Запорожской области Елена Топчий переведена в хозяйственный суд Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что ВККСУ в рамках подготовки конкурса в Высший антикоррупционный суд начала процесс отбора членов Общественного совета международных экспертов.

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