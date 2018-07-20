Порошенко підписав указ про тимчасове переведення 12 суддів

Порошенко постановив перевести шляхом відрядження строком до шести місяців 12 суддів

Президент України Петро Порошенко підписав указ про тимчасове переведення суддів. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Так, Порошенко підписав указ №213/2018 "Про тимчасове переведення суддів", яким постановив перевести шляхом відрядження строком до шести місяців 12 суддів.

Так, відповідно до указу Порошенка, будуть внесені такі зміни у роботу суддів:

суддю апеляційного суду Луганської області Юрія Луганського буде переведено на посаду судді апеляційного суду Харківської області, суддю Фрунзівського районного суду Одеської області Олександра Меєчка переведено до Калинівського райсуду Вінницької області; суддю Добропільського міськрайонного суду Донецької області Андрія Кошлю направлено до Магдалинівського райсуду Дніпропетровської області; суддю Кузнецовського міського суду Рівненської області Юрія Мануляка направлено до Тлумацького райсуду Івано-Франківської області; суддю Краснолуцького міського суду Луганської області Тетяну Янцовську переведено до Червонозаводського районного суду міста Харкова; суддю Кузнецовського міського суду Рівненської області Тетяну Демчину направлено до Оболонського районного суду міста Києва; суддю Генічеського районного суду Херсонської області Наталію Шарко направлено до Печерського районного суду Києва; суддю Гадяцького районного суду Полтавської області Людмилу Максименко направлено до Святошинського районного суду міста Києва; суддю Кузнецовського міського суду Рівненської області Ірину Незнамову переведено до Святошинського районного суду міста Києва; суддю Золочівського районного суду Львівської області Олександра Кіпчарського переведено до Шевченківського районного суду міста Києва; суддю Рівненського міського суду Рівненської області Мар’яна Головчака направлено до Шевченківського районного суду міста Києва; суддю господарського суду Запорізької області Олену Топчій переведено догосподарського суду Харківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВККСУ у рамках підготовки конкурсу до Вищого антикорупційного суду розпочала процес добору членів Громадської ради міжнародних експертів.