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Интервью

Порошенко подписал указ о соцзащите пострадавших от Чернобыльской катастрофы

НовостиОбщество    05.07.2018 - 12:28
Фото: иллюстративное фото (president.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (president.gov.ua)

Указ также направлен на усиление мер по возрождению загрязненных территорий

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О дополнительных мерах по возрождению территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, по социальной защите пострадавших, безопасному обращению с радиоактивными отходами". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ подготовлен по результатам совещания, состоявшегося 26 апреля 2018, в ходе рабочей поездки президента на Чернобыльскую АЭС.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен создать условия для развития и возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в том числе в рамках созданного Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Правительству поручено законодательно урегулировать проблемные вопросы правового режима территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и рассмотреть целесообразность дальнейшего действия установленных ограничений и запретов на осуществление видов деятельности на таких территориях, а также обеспечить поддержку непосредственно развития самого Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника путем определения особенностей его управления и функционирования.

Особое внимание в документе уделено мерам по социальной защите пострадавших, вследствие Чернобыльской катастрофы. Правительство должно решить вопрос по повышению размера пенсий по инвалидности для лиц из числа участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пенсий в связи с потерей кормильца из числа ликвидаторов.

Также указ направлен на совершенствование государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами и преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Напомним, французская компания Engie готова инвестировать 1 млрд евро в солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне.

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Теги публикации: Чернобыль, Президент, указ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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