Порошенко о подозрении от ГБР: запугать меня не удастся

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко считает провокацией передачу Государственным бюро расследований (ГБР) Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) проекта уведомления о подозрении. Об этом говорится в видеокомментарии Порошенко на его Facebook.

"Только что я услышал феерическую глупость, которую обнародовал глава ГБР. Поскольку я находился с визитом в Турецкой Республике, вынужден был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Вернуться, чтобы продемонстрировать: они никого не запугают, у них ничего не получится", - заявил он.

По убеждению Порошенко, это дело не имеет юридического веса, что "понятно даже юристу-первокурснику".

"Обвинить пятого президента Украины в захвате государственной власти – это смешно. Может, они имеют в виду времена Януковича, и господин Труба с господином Портновым решили защищать Януковича?", - задается вопросом Порошенко.

Директор ГБР Труба, по мнению политика, является лишь "исполнителем", тогда как "заказчиком" выступает бывшая команда Януковича, "которая появляется сейчас не только в своих телеграмм-каналах, но и в органах власти".

"Важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Цель ее – запугать нашу команду. Цель ее – остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Хочу подчеркнуть: ничего у вас не получится!", - добавил Порошенко.