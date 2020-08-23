У Порошенко поддерживают подписание меморандума единства украинских сил

Партия "Европейская солидарность" поддерживает обращение общественных деятелей по консолидации патриотических организаций, движений и партий и подписание Меморандума единства украинских сил.

Об этом говорится на сайте политсилы.

"Мы убеждены, что только совместные усилия ответственных действенных граждан способны сохранить Украину в чрезвычайно сложное время украинской истории. Украина, ее независимость, ее европейское будущее - в опасности. Внешний враг - Путин, оккупировал нашу землю, и не собирается отказываться от своих захватнических намерений. Внутренняя беда - непрофессиональная, популистская зеленая власть, разменивает свою ответственность перед народом на дешевые спектакли. А наглая и циничная пророссийская политическая колонна не скрывает своего желания вернуть украинское государство в имперское стойло", - говорится в обращении.

В партии отмечают, что усилия этого "тройственного союза" уже поставили Украину на краю пропасти капитуляции и экономической катастрофы.

"В такие времена как никогда важна ответственность и умение побороть собственные амбиции ради национальных интересов. Именно поэтому мы поддерживаем Меморандум единства украинских сил и призываем все национальные государственные партии, движения и объединения, общественные организации присоединиться к Меморандуму и продемонстрировать умение действовать вместе ради свободы и независимости нашей страны", - добавляют в "Евросолидарности".

Напомним, ранее партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе (International Democrat Union).