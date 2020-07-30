Партия Порошнко присоединилась к Международному демократическому союзу

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" получила статус Member Observer в Международном демократическом союзе (International Democrat Union). Об этом сообщил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook. "Очень важное решение для нашей партии, ее укрепление международных позиций! "Европейская солидарность" получила статус наблюдателя в Международном демократическом союзе как первый этап до полноправного членства в этой влиятельной мировой политической семьи", - пишет Порошенко.

Международный демократический союз - это платформа, которая способствует развитию демократии и политике правоцентристов по всему миру. Учредителями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и много других партийных лидеров.

Сегодня в организацию входят более 80 партий из более чем 60 стран со всего мира. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Председателем организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер.

"Европейская солидарность" подала заявку на членство в IDU летом 2019 года. Согласно правилам, партия-кандидат должна получить политическую поддержку одной из партий, которая уже является членом организации. Такую поддержку обеспечила шведская партия "Модератерна".

Представительница партии Модератерна Эва Густавсон во время своего выступления в поддержку "Европейской солидарности" в частности осудила политические преследования в Украине Петра Порошенко.

Кроме этого, партия рекомендована "ЕС" к получению полного членства во время IDU Саммита весной 2021 года.

Напомним, ранее бывший посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил нынешней власти в Украине, что не стоит повторять путь Януковича и преследовать политических оппонентов.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".