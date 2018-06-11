Порошенко підтримує створення консультативної ради щодо звільнення політв'язнів

Президент доручив підготувати відповідний указ

Президент Петро Порошенко підтримує створення консультативно-координаційної ради при президентові щодо звільнення українських політв'язнів. Про це повідомляє прес-служба Верховної ради.

Зазначається, що 8 червня Порошенко зустрівся із родичами заручників та політв’язнів, які утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Російській Федерації. У ході зустрічі заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз зачитав звернення ув’язненого Володимира Балуха, який голодує вже понад 80 днів.

"Вважаю, що створення консультативно-координаційної ради при президентові України значно підвищить ефективність дій держави по звільненню політв’язнів, захисту прав і свобод громадян України в тимчасово окупованому Криму та якісно покращить інформаційну складову у боротьбі з російською пропагандою", - йдеться у листі Балуха.

Підкреслюється, що Порошенко підтримав створення такої ради, доручив опрацювати це питання та підготувати відповідний указ.

Нагадаємо, президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін вважає, що говорити про обмін утримуваними особами між Україною і Росією "поки передчасно".