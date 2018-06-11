Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко підтримує створення консультативної ради щодо звільнення політв'язнів

НовиниПолітика    11.06.2018 - 10:38
Фото: Петро Порошенко (rada.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (rada.gov.ua)

Президент доручив підготувати відповідний указ

Президент Петро Порошенко підтримує створення консультативно-координаційної ради при президентові щодо звільнення українських політв'язнів. Про це повідомляє прес-служба Верховної ради.

Зазначається, що 8 червня Порошенко зустрівся із родичами заручників та політв’язнів, які утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Російській Федерації. У ході зустрічі заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз зачитав звернення ув’язненого Володимира Балуха, який голодує вже понад 80 днів.

"Вважаю, що створення консультативно-координаційної ради при президентові України значно підвищить ефективність дій держави по звільненню політв’язнів, захисту прав і свобод громадян України в тимчасово окупованому Криму та якісно покращить інформаційну складову у боротьбі з російською пропагандою", - йдеться у листі Балуха.

Підкреслюється, що Порошенко підтримав створення такої ради, доручив опрацювати це питання та підготувати відповідний указ.

Нагадаємо, президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін вважає, що говорити про обмін утримуваними особами між Україною і Росією "поки передчасно".

У Женеві піднімуть питання захисту прав українських політв'язнів, - Порошенко До Адміністрації президента надійшов закон України "Про Вищий антикорупційний суд"
Теги публікації: Порошенко Петро, совет, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся