У Порошенко поддержали создание ВСК по расследованию коррупции в правительстве

Фото: Артур Герасимов (eurosolidarity.org)

ВСК будет расследовать заявления бывшего министра финансов Игоря Уманского относительно фактов коррупции в правительстве

Фракция "Европейская солидарность" поддерживает создание Временной следственной комиссии парламента, которая будет расследовать заявления бывшего министра финансов Игоря Уманского относительно фактов многомиллиардной коррупции в правительстве. Об этом сказал сопредседатель фракции Артур Герасимов во время выступления с трибуны парламента, передает РБК-Украина.

"Зеленский очень много говорит про нулевую толерантность к коррупции. Но страна не может понять - это нулевая по Фаренгейту или по Цельсию? Мы все помним его фразу "как нарушу закон, сразу уйду". Возникает вопрос, где же была эта нулевая толерантность, когда был то официальный, или неофициальный или полуофициальный визит в Оман, где сначала жена платила, после того Оман оказывал и вообще запутали всю страну. Может расскажете, что произошло в Омане? Где была эта так называемая нулевая толерантность, когда люди Зеленского в Раде "крышевали" в Кривом Роге криминал и милицию. Где была эта толерантность, когда перед эпидемией коронавируса распродали все маски, а после того, оставили страну на произвол судьбы перед эпидемией?" - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что фракция "Европейская солидарность" поддерживает создание ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц, которые привели к значительным потерям государственного бюджета.

"Все помнят скандал о продаже должностей, и на сегодня есть все попытки закрыть этот скандал тихонько, забыть про нулевую толерантность к коррупции и похоронить это дело. И вот сегодня мы создаем ВСК, которая будет заниматься кричащими вещами - заявлениями министра финансов правительства Зеленского о том, что с каждого месяца крадется, и он имел в виду только 2020 год, 10 млрд грн на таможне и в налоговой. То есть уже в, то время, когда не хватает врачей, не хватает на подъем экономики 30 млрд грн, по информации Уманского, были кражи. Именно поэтому "Европейская солидарность" будет поддерживать это постановление. Спасибо коллегам, которые поддерживают эту инициативу. А в том, что касается Зеленского, - думаю, что такой же подход будет и в отношении продажи должностей, и по распродаже масок", - отметил Герасимов.

Напомним, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады 324 народные депутаты проголосовали за создание ВСК, которая будет расследовать злоупотребления на таможне и в налоговой.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" подаст изменения в постановление о создании Временной следственной комиссии по расследованию злоупотреблений в бюджете.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады рекомендовал парламенту рассмотреть это постановление с учетом замечаний комитета по изменению персонального состава комиссии.