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У Порошенко поддержали кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел


"Европейская солидарность" поддерживает инициативу назначения Пристайко

Партия "Европейская солидарность" поддерживает инициативу назначения Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вадим Пристайко – опытный дипломат, который имеет многолетний опыт в внешней политике. С 2014-го года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а в 2017 года президент Петр Порошенко назначил его на должность главы Миссии Украины при НАТО. Это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности", - говорится в сообщении.

У Порошенко надеются, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических устремлений Украины.

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