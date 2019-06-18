У Порошенко поддержали кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел

Партия "Европейская солидарность" поддерживает инициативу назначения Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вадим Пристайко – опытный дипломат, который имеет многолетний опыт в внешней политике. С 2014-го года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а в 2017 года президент Петр Порошенко назначил его на должность главы Миссии Украины при НАТО. Это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности", - говорится в сообщении.

У Порошенко надеются, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических устремлений Украины.