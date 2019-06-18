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У Порошенка підтримали кандидатуру Пристайка на посаду міністра закордонних справ


"Європейська cолідарність" підтримує ініціативу призначення Пристайка

Партія "Європейська cолідарність" підтримує ініціативу призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Вадим Пристайко – досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014-го року він виконував обов’язки заступника міністра закордонних справ, а 2017 року президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО. Це означає, що в зовнішній політиці працюватиме принцип наступництва", - йдеться у повідомленні.

У Порошенка сподіваються, що досвід Вадима Пристайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних устремлінь України.

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