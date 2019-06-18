У Порошенка підтримали кандидатуру Пристайка на посаду міністра закордонних справ

Партія "Європейська cолідарність" підтримує ініціативу призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Вадим Пристайко – досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014-го року він виконував обов’язки заступника міністра закордонних справ, а 2017 року президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО. Це означає, що в зовнішній політиці працюватиме принцип наступництва", - йдеться у повідомленні.

У Порошенка сподіваються, що досвід Вадима Пристайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних устремлінь України.