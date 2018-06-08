Порошенко підтримав ідею створення координаційної ради з питань заручників

Рада буде створена для координації зусиль по звільненню українців

Президент України Петро Порошенко підтримав створення координаційної ради з питань заручників. Про це за підсумками зустрічі Порошенка з сім'ями українських заручників заявила перший віце-спікер Верховної ради України, представник України в контактній групі Ірина Геращенко в Facebook.

"Порошенко підтримав ідею створення координаційної ради при президентові з питань заручників, у яку також увійдуть обмудсмен Людмила Денисова, представники сімей. Рада створюється для координації зусиль по звільненню заручників і підтримки їх сімей", - повідомила Геращенко.

Також президент висловив готовність винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для розширення санкційного списку прізвища тих осіб, які причетні до незаконного засудження і тортур над українцями.

Відбулася зустріч президента України з родичами заручників і політв'язнів Кремля . Вперше в такому розширеному форматі,... Опубліковано Iryna Gerashchenko 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, в ході зустрічі Порошенко також заявив, що на зустрічі глав міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація) питання заручників буде одним з пріоритетів.