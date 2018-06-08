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Порошенко підтримав ідею створення координаційної ради з питань заручників

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 21:55
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Рада буде створена для координації зусиль по звільненню українців

Президент України Петро Порошенко підтримав створення координаційної ради з питань заручників. Про це за підсумками зустрічі Порошенка з сім'ями українських заручників заявила перший віце-спікер Верховної ради України, представник України в контактній групі Ірина Геращенко в Facebook.

"Порошенко підтримав ідею створення координаційної ради при президентові з питань заручників, у яку також увійдуть обмудсмен Людмила Денисова, представники сімей. Рада створюється для координації зусиль по звільненню заручників і підтримки їх сімей", - повідомила Геращенко.

Також президент висловив готовність винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для розширення санкційного списку прізвища тих осіб, які причетні до незаконного засудження і тортур над українцями.

 

Відбулася зустріч президента України з родичами заручників і політв'язнів Кремля . Вперше в такому розширеному форматі,...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, в ході зустрічі Порошенко також заявив, що на зустрічі глав міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація) питання заручників буде одним з пріоритетів.

На зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" питання заручників буде одним з пріоритетних, - Порошенко Порошенко переконаний у необхідності скасування застави для корупціонерів
Теги публікації: Ірина Геращенко, Порошенко Петро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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