Порошенко поблагодарил Еврокомиссию за важное решение относительно членства Украины в ЕС

"Я поздравляю всех вас с одобрением Европейской комиссией положительного заключения относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе и четкой рекомендации для лидеров государств-членов предоставить нашему государству статус страны-кандидата. Только что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, которая была одета в украинские цвета, объявила эту великую и радостную весть. Я очень благодарен ей и всему составу Еврокомиссии за стратегическое и дальновидное исторически важное решение, которое обязательно укрепит и Украину, и весь европейский континент", - заявил Порошенко.

По его мнению, это также мощный сигнал агрессору, который должен наконец понять, что ему не удастся ни остановить Украину, ни подорвать европейский проект, ни навязать собственную ложную концепцию сфер влияния, ни выстоять перед силой демократии.

"Я призываю лидеров государств-членов Евросоюза принять стратегически верное решение Европейского Совета и признать наконец Украину страной-кандидатом на членство в ЕС. Мощное единство Европейской народной партии в этом вопросе - ключевой политической семьи в ЕС, а также знаковый визит четырех лидеров в Киев позволяет со сдержанным оптимизмом рассчитывать на позитивные новости из Брюсселя уже на следующей неделе, 23 июня", - добавил политик.

Напомним, в 2014 году было подписано соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Верховная рада и Европейский парламент синхронно, в режиме телемоста, ратифицировали это соглашение 16 сентября 2014 года. Пятый президент Петр Порошенко сразу в Раде подписал закон О ратификации.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим для граждан Украины в странах ЕС. Подписание соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС состоялось в Страсбурге 17 мая 2017 года в присутствии президента Украины Петра Порошенко и председателя Европейского парламента Антонио Таяни.

7 февраля 2019 года по инициативе Порошенко Рада внесла изменения в Конституцию и закрепила стратегический курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.