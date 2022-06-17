Порошенко подякував Єврокомісії за важливе рішення щодо членства України в ЄС

"Я вітаю усіх вас зі схваленням Європейською комісією позитивного висновку щодо заявки України на членство в Європейському Союзі і чіткою рекомендацію для лідерів держав-членів надати нашій державі статус країни-кандидата. Щойно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка була одягнута в українські кольори, оголосила цю велику і радісну звістку. Я дуже вдячний їй і всьому складу Єврокомісії за стратегічне і далекоглядне історично важливе рішення, яке обов’язково зміцнить і Україну, і увесь європейський континент", - заявив Порошенко.

На його думку, це також потужний сигнал агресору, який має нарешті зрозуміти, що йому не вдасться ані зупинити Україну, ані підірвати європейський проект, ані нав’язати власну хибну концепцію сфер впливу, ані вистояти перед силою демократії.

"Я закликаю лідерів держав-членів Євросоюзу схвалити стратегічно вірне рішення Європейської Ради і визнати нарешті Україну країною-кандидатом на членство в ЄС. Потужна єдність Європейської народної партії в цьому питанні - ключової політичної сімʼї в ЄС, а також знаковий візит чотирьох лідерів до Києва дозволяє із стриманим оптимізмом розраховувати на позитивні новини з Брюсселя вже наступного тижня, 23 червня", - додав політик.

Нагадаємо, у 2014 році була підписана Угода про асоціацію України з ЄС. Верховна рада та Європейський парламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю Угоду 16 вересня 2014 року. П’ятий президент Петро Порошенко одразу в Раді підписав закон про ратифікацію.

11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим для громадян України в країнах ЄС. Підписання угоди про безвізовий режим України з ЄС відбулося у Страсбурзі 17 травня 2017 року у присутності президента України Петра Порошенка та голови Європейського парламенту Антоніо Таяні.

7 лютого 2019 року за ініціативи Порошенка Рада внесла зміни до Конституції і закріпила стратегічний курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО.